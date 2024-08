Fundacija Tadeja Pogačarja zbira sredstva za prizadete v naravnih nesrečah

Ljubljana, 6. avgusta - Kolesar Tadej Pogačar je v zadnjem letu po uničujočih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, ustanovil dobrodelno fundacijo in zbral 55.000 evrov. Namenil jih bo pomoči potrebnim, ki so jih prizadele naravne nesreče, v prihodnosti pa želi sredstva nameniti tudi obolelim z rakom, so danes sporočili iz fundacije.