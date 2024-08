Rusija zavzela še eno vas na vzhodu Ukrajine

Kijev/Moskva, 6. avgusta - Ruska vojska je zavzela vas Timofijivka na vzhodu Ukrajine, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Oblasti ruske obmejne regije Kursk so medtem poročale, da so ukrajinske sile poskušale vdreti čez mejo, a da so jih zaustavili ruski vojaki in mejni stražarji, navaja francoska tiskovna agencija AFP.