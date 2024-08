V izgredih v Združenem kraljestvu aretirali skoraj 400 ljudi

London, 6. avgusta - V Združenem kraljestvu so se v ponedeljek zvečer nadaljevali nemiri in izgredi, ki so izbruhnili po nedavnem napadu z nožem, v katerem so bile ubite tri deklice. V več krajih so se protestniki znova spopadli s policijo, doslej pa je bilo v povezavi z izgredi aretiranih že 378 ljudi, poroča britanski BBC.