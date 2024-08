Za uresničitev dopolnilne odločbe o plačah pravosodnih funkcionarjev letos 8,7 milijona evrov

pripravila Alenka Potočnik

Ljubljana, 12. avgusta - Sodniki rednih sodišč, državni tožilci in državno odvetniški funkcionarji bodo imeli po dopolnilni odločbi ustavnega sodišča od avgusta za 26,2 odstotka višje plače, pri izplačilu septembra pa bodo prejeli tudi poračun od 3. januarja. Finančni učinki so za letos ocenjeni na 8,7 milijona evrov, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo.