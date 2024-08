V izraelskih racijah na Zahodnem bregu osem mrtvih

Ramala, 6. avgusta - V novih izraelskih racijah na zasedenem Zahodnem bregu je bilo davi ubitih osem ljudi, sta sporočila tamkajšnje ministrstvo za zdravje in palestinski Rdeči polmesec. V racijah, ki so potekale na območju Dženina in v kraju Akaba, je bilo še deset ljudi ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.