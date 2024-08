Ljubljana, 6. avgusta - Današnja izredna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki se bo začela ob 17. uri, bo potekala v sejni sobi na sedežu občine na Trgu svobode 23 (IN NE v večnamenski dvorani OŠ Kanal, kot so prvotno napovedali), so sporočili z občine.