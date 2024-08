Taylor Swift konec tedna najbližje Sloveniji, na Dunaj tudi številni Slovenci

Ljubljana, 6. avgusta - Poleg italijanskega Milana, kjer je 34-letna ameriška pop zvezdnica nastopila minuli mesec, bo ta konec tedna Taylor Swift najbližje slovenskim oboževalcem. Na tri koncerte, ki so na sporedu v četrtek, petek in soboto, bo romalo tudi ogromno Slovencev, vstopnice pa so kupili že pred več kot letom dni.