Rusija naj bi Iranu dobavila opremo za zračno obrambo

Teheran, 6. avgusta - Iran je Rusijo v času vse večjih napetosti na Bližnjem vzhodu zaprosil za dobavo opreme za zračno obrambo in radarjev, je v ponedeljek poročal ameriški časnik New York Times. Dobava omenjenega orožja naj bi stekla kmalu po ponedeljkovem obisku nekdanjega ruskega obrambnega ministra in vodjo sveta za nacionalno varnost Sergeja Šojguja v Teheranu.