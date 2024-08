V Kranju v ponedeljek zagoreli odpadki na skladiščnem prostoru Komunale Kranj

Kranj, 6. avgusta - Na začasnem skladiščnem prostoru nenevarnih odpadkov na Primskovem v Kranju je v ponedeljek popoldne prišlo do samovžiga mešanih komunalnih odpadkov, so danes sporočili iz Komunale Kranj. Ob tem so poudarili, da se je znova izkazalo, kako pomembno je, da se za Kranj in okoliške občine zagotovi sodobno skladišče odpadkov izven naselja.