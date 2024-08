V mariborski Galeriji DLUM samostojna razstava Stojana Špegla

Maribor, 6. avgusta - V Galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor (DLUM) bodo drevi odprli razstavo šaleškega slikarja Stojana Špegla, ki ustvarja med Šoštanjem in Mariborom. Njegova druga samostojna predstavitev v omenjeni galeriji, ki bo na ogled do konca avgusta, prinaša cikel slik s svežo in z zrelejšo likovno poetiko.