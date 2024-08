V mariborski bolnišnici po nedavni nesreči umrl 76-letni kolesar

Maribor, 6. avgusta - Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila 16. julija na Vrbanski ulici v Mariboru, je v bolnišnici umrl 73-letni kolesar, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Do nesreče je prišlo pri trčenju kolesarja z osebnim avtomobilom, zaradi česar so huje poškodovanega kolesarja z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.