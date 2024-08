Dnevnik o katastrofalnih posledicah turistične politike (6. 8.)

Ljubljana, 6. avgusta - Miha Štamcar v komentarju Med Hrvaško in Benetkami piše o padcu obiska in neobvladljivih cenah restavracij, gostiln, turističnih hotelov in najemodajalskih stanovanj v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem. Avtor meni, da so posledice očitno napačne turistične politike katastrofalne, odgovorni na oblasti pa ne opazijo potrebe po spremembi.