Zunanji ministri OIC se bodo na željo Irana sestali v sredo

Džeda, 5. avgusta - V luči aktualnih napetosti bo na prošnjo Irana in Pakistana v sredo potekalo zasedanje zunanjih ministrov Organizacije za islamsko sodelovanje (OIC). Na srečanju se bodo predvidoma pogovarjali o "zločinih izraelske okupacije" in atentatu političnega vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije, so danes sporočili s sedeža OIC v savdski Džedi.