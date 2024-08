Newyorške borze končale v rdečem

New York, 5. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek utrpele hud udarec, kar je podaljšalo padec borz, ki ga pripisujejo gospodarskemu nemiru in posledicam nedavnih pretresov na čezmorskih finančnih trgih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.