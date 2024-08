Primorske novice o transfobiji (6. 8.)

Koper, 5. avgusta - Aljaž Novak v komentarju Imane, si baba al' nisi? piše o požaru, ki ga je zanetil boksarski dvoboj med Angelo Carini in Imane Khelif na olimpijskih igrah. Avtor dodaja, da je svojo šibico prižgala celo predsednica Nataša Pirc Musar in se v očeh nekaterih uvrstila ob bok J. K. Rowling in Elona Muska na sam vrh lestvice transfobnih javnih osebnosti.