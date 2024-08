Večer o sesuvanju borz (6. 8.)

Maribor, 5. avgusta - Damijan Toplak v komentarju Borzni polom piše o tem, da so se svetovne borze obarvale rdeče, zaradi velikih upadov indeksov. Avtor meni, da bo težko napovedovati, kako bo šlo naprej, a navaja, da analitiki menijo, da je najhujše za vlagatelji, še več, nekateri menijo, da so to za investitorje celo lepe nakupne priložnosti.