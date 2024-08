ZN: V napad Hamasa na Izrael morda vpletenih devet uslužbencev UNRWA

New York, 5. avgusta - V napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani je bilo morda vpletenih devet uslužbencev agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), so danes sporočili Združeni narodi. Ob tem so pojasnili, da je bilo vseh devet uslužbencev UNRWA odpuščenih.