Nečak pokojnega predsednika ZDA Kennedyja osupnil z zgodbo o mrtvem medvedu

New York, 6. avgusta - Neodvisni predsedniški kandidat in nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, Robert F. Kennedy mlajši, je osupnil javnost s priznanjem, da je pred leti v Centralnem parku v New Yorku odvrgel mrtvega medvedjega mladiča. Kennedy mlajši je sicer znan po svojih kontroverznih izjavah in kot zagovornik raznih teorij zarote.