Tudi newyorške borze uvodoma globoko v minus

New York, 5. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so v uvodu današnjega trgovanja padli globoko pod gladino in tako sledili razpoloženju v Aziji in Evropi. Po poročanju tujih agencij je borze v minus potisnil predvsem strah vlagateljev pred recesijo, potem ko so najnovejši podatki s trga dela v ZDA razkrili, da je bila brezposelnost julija najvišja po oktobru 2021.