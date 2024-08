Delnice NLB so se pocenile za 6,5 odstotka

Ljubljana, 5. avgusta - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi padel za 4,52 odstotka. Najgloblje, 6,51 odstotka v minus, so padle delnice NLB, s katerimi so vlagatelji opravili za 1,79 milijona evrov poslov. S Krkinimi delnicami, ki so padle za 2,61 odstotkov, so opravili 1,2 milijona evrov prometa. Skupni promet je dosegel 4,53 milijona evrov.