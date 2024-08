Na cestah letošnje poletje gost promet tudi ob ponedeljkih

Ljubljana, 5. avgusta - Na cestah je tudi na današnji poletni ponedeljek veliko prometa. Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste že vse poletje opažajo, da so ponedeljki poleg sobot in nedelj prometno najbolj obremenjeni. Ljudje na podlagi prejšnjih sezon namreč za odhod na pot izberejo tisti dan, ko pričakujejo, da bo prometa najmanj, so dejali za STA.