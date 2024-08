Planinci invalidi osvojili 4164 metrov visoki Breithorn

Ljubljana, 5. avgusta - Prejšnji ponedeljek se je 19 planincev invalidov s spremljevalci povzpelo na 4164 metrov visok zahodni vrh Breithorna. Med udeleženci so bili slepi, slabovidni, gluhi, gibalno ovirani, nevrorazlični in invalidi. S svojim podvigom so dokazali, da vztrajnost, volja in medsebojna pomoč vodijo visoko, so poudarili na Planinski zvezi Slovenije (PZS).