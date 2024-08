Maze, Dragić, Žolnir in Vehovar o težkem prehodu v vsakdan

Pariz, 5. avgusta - Konec športne poti je pomemben mejnik v karieri vsakega športnika, ki skriva pasti in strahove. O tem so na okrogli mizi v Slovenski hiši v Parizu danes spregovorili športni asi Urša Žolnir Jugovar, Tina Maze, Goran Dragić, črnogorski zlati odbojkar Igor Vušurović in kajakaš Andraž Vehovar v vlogi povezovalca vsebine.