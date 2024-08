Predlog novele zakona o varstvu okolja v javni obravnavi

Ljubljana, 5. avgusta - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes na E-demokraciji objavilo predlog novele zakona o varstvu okolja. Bistvene spremembe se nanašajo na področja ravnanje z odpadki, spremljanje stanja okolja in javnost podatkov. Zainteresirani lahko pripombe pošljejo do 16. septembra.