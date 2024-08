Ribiškemu čuvaju on Krki grozili s solzivcem in pobegnili

Novo mesto, 5. avgusta - V nedeljo zvečer so novomeški policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na obrežju reke Krke v Novem mestu, kjer naj bi osebe grozile ribiškemu čuvaju. Ribiški čuvaj je pri osebah, ki so lovile ribe, preverjal veljavnost ribiške karte, neznanci pa so mu grozili z uporabo solzivca in pobegnili, so sporočili s PU Novo mesto.