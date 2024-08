Policija opozarja na drzne tatvine na domu

Novo mesto, 5. avgusta - V petek se je do stanovanjske hiše v Žužemberku pripeljal neznanec, ki se je občanki predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja, sostorilec pa je v tem času pregledal prostore in odtujil 1200 evrov. Policisti opažajo porast drznih tatvin in opozarjajo na pazljivost pri neznanih osebah, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.