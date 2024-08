Mariborski policisti prijeli serijskega tatu

Maribor/Ptuj, 5. avgusta - Mariborski policisti so v soboto prijeli 20-letnika z območja Maribora, ki ga utemeljeno sumijo, da je junija in julija zagrešil več kaznivih dejanj, med drugim tatvine kolesa, šest vlomov v stanovanjske hiše in gostinska lokala ter kaznivo dejanje kršitve nedotakljivosti stanovanja. Preiskovalni sodnik je danes zoper moškega odredil pripor.