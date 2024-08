Za Kokro predstavljena idejna zasnova sanacije hudournika za zaščito vasi

Preddvor, 5. avgusta - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je danes v Kokri srečal s preddvorskim županom Rokom Roblekom in strokovnjaki ter si ogledal stanje na terenu po neurju v noči na 20. julij. Intervencijska dela so skoraj zaključena, tako minister kot župan pa sta vesela hitro pripravljene rešitve za sanacijo in ureditev hudournika.