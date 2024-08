Na več cestnih odsekih zastoji, občasno zapirajo predor Šentvid

Ljubljana, 5. avgusta - Na več avtocestnih odsekih nastajajo zastoji. Najdaljše zamude so na ljubljanski obvoznici, in sicer tudi do ene ure. Predor Šentvid občasno zapirajo. Kolone vozil so tudi na posameznih odsekih na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na slednji je promet oviran tudi zaradi prometne nesreče, poročajo na prometnoinformacijskem centru.