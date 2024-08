Za izgradnjo namakalnih sistemov štiri prijave

Ljubljana, 5. avgusta - Na javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, so v roku prispele štiri vloge, s katerimi so vlagatelji zaprosili za nekaj manj kot 4,2 milijona evrov, so sporočili iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na razpisu je bilo sicer na voljo pet milijonov evrov.