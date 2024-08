Xavi Simons spet na posojo k Leipzigu

Leipzig, 5. avgusta - Nogometaš francoskega prvaka PSG in nizozemski reprezentant Xavi Simons bo tudi v novi sezoni na posoji pri Leipzigu, so danes sporočili iz kluba. Komaj 21-letni Nizozemec je bil že lani na posoji pri Leipzigu, katerega člana sta tudi Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško, za nemški klub je na 43 tekmah dosegel deset zadetkov in 15 podaj.