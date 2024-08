Na Ptuju prihodnji teden znova bogato antično dogajanje

Ptuj, 5. avgusta - Ptuj se bo med 16. in 18. avgustom že 17. doslej za tri dni spremenil v rimski Poetovio, kjer bodo skupine z več kot 800 udeleženci iz sedmih držav predstavljale življenje in običaje iz obdobja pred 2000 leti, ko je bil kraj veliko trgovsko in obrtno središče. Mesto bodo tako napolnili gladiatorji, legionarji, senatorji in drugi starodavni liki.