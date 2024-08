Hokejisti Olimpije začeli priprave na novo sezono

Ljubljana, 5. avgusta - Hokejisti ljubljanske Olimpije so danes v Tivoliju uradno začeli priprave na novo sezono. Ljubljanski klub se v novo sezono podaja s spremenjeno zasedbo z nekaj novimi okrepitvami. Ob tem bo klub v novo sezono krenil z novim partnerjem in s prenovljeno grafično podobo. Trenerski štab in igralci v novi sezoni pričakujejo nadgradnjo lanske sezone.