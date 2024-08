Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne ob štiri odstotke

Ljubljana, 5. avgusta - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi padel za 3,99 odstotka. Najgloblje so potonile delnice Luke Koper, ki se cenijo za več kot šest odstotkov, ter NLB in Petrola, ki beležijo več kot petodstotni padec. Največ poslov so vlagatelji opravili z delnicami NLB.