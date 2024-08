Zveza Anita Ogulin & ZPM še vedno ponuja pomoč prizadetim v poplavah

Ljubljana, 5. avgusta - Zveza Anita Ogulin & ZPM ob obletnici poplav, ki so se v začetku avgusta lani zapisale kot najhujše poplave v zgodovini Slovenije, opozarja na ogromno škodo in številne izzive, s katerimi se družine borijo še danes. Zveza poziva prizadete v poplavah, da se obrnejo nanje in dobijo pomoč, ki jo potrebujejo.