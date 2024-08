Dvorski likovni dnevi bodo že trinajstič združili umetnike v ustvarjanju

Dvor pri Žužemberku, 5. avgusta - Na domačiji Rezelj v Dvoru pri Žužemberku se danes začenjajo 13. Dvorski likovni dnevi. Tudi letos na domačijo Rezelj prihaja ustvarjalno vitalna ter zanimiva in raznolika likovna ekipa 14 ustvarjalcev: slikarke in slikarji, kipar in fotograf. Pomemben segment ponovno predstavljajo tuji avtorji, ki letos prihajajo iz Italije in Poljske.