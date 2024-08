Evropske borze uvodoma globoko v minusu

London/Frankfurt/Pariz, 5. avgusta - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu trgovanja krepko znižali in tako sledili trendu, ki so ga začrtali azijski vlagatelji. Vlagatelji se po poročanju tujih agencij bojijo recesije v ZDA, zaradi česar so delnice tehnoloških podjetij potonile. Strah je spodbudil podatek, da je brezposelnost v ZDA julija najvišja po oktobru 2021.