Na vrhu lestvice najboljših 500 malih in srednjih podjetij ostal velenjski Firšt

Ljubljana, 5. avgusta - Na vrh lestvice najboljših 500 malih in srednjih podjetij v Sloveniji se je z 9,79 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) drugo leto zapored zavihtelo velenjsko podjetje za pogone, ventile in regulatorje ogrevanja Firšt, sledita mu podjetji Uvecto in Maksim, je objavila revija Podjetna Slovenija.