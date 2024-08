Janji Šegel v Kranju šest slovenskih naslovov

Kranj, 5. avgusta - Plavalci so se konec tedna v Kranju pomerili na državnem prvenstvu, med njimi ni bilo najboljše Slovenke Neže Klančar, finalistke olimpijskih iger v Parizu. S šestimi naslovi, s po dvema vsak dan, je v odsotnosti plavalke Olimpije izstopala članica Fužinarja Janja Šegel, ki je bila najboljša na 50, 100 in 200 m hrbtno in prosto.