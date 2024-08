Pogrešajo 48-letnika iz Trbovelj

Ljubljana, 5. avgusta - Svojci pogrešajo 48-letnega Tomaža Hribarja iz Trbovelj. Visok je okoli 180 centimetrov, suhe postave, kratkih rjavih las, oblečen je bil v svetle dolge hlače in črtasto majico s kratkimi rokavi, obut pa v sive športne copate. Nazadnje so ga videli v sredo na območju Trbovelj, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.