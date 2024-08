Badosa in Korda do zmag v Washingtonu

Washington, 5. avgusta - Nekdanja druga igralka sveta Paula Badosa in Sebastian Korda sta zmagovalca teniških turnirjev WTA in ATP v Washingtonu, pripravljalnih za odprto prvenstvo ZDA. Španka je v finalu premagala Čehinjo Marie Bouzkovo in osvojila prvi turnir po lanski poškodbi hrbta, Američan čeških korenin pa je na zadnji stopnički premagal Italijana Flavia Cobollija.