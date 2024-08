V Bangladešu v nasilju na protestih več deset mrtvih

Daka, 4. avgusta - Po nekaj mirnih dneh je danes v vse bolj nasilnih spopadih med nasprotniki premierke Šejk Hasine, policijo in privrženci vladajoče stranke v Bangladešu umrlo več deset ljudi, med njimi tudi več policistov. Nasilje je izbruhnilo na dan državljanske nepokorščine, h kateri so pozvali študentski voditelji, in na protestih zahtevali odstop premierke.