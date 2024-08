Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. in 4. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o smrti moškega, ki je imel na območju Iga neobičajen in nasilen izpad, hudi prometni nesreči v hrvaškem naselju Brijesti, zaradi katere je umrl 32-letni slovenski državljan. Poročale pa so tudi o zasegu mamil na Hrvaškem, ki sta jih osumljenca prevažala v vozilu s slovensko registracijo.