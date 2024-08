Po izvedenem policijskem postopku umrl 40-letni moški

Ig, 4. avgusta - Na območju Iga so občani danes zadržali moškega, ki se je vedel neobičajno in nasilno. Po prihodu policistov so ti zoper njega uporabili sredstva za vezanje in vklepanje ter ga predali v oskrbo ekipi nujne medicinske pomoči. Moški je kasneje umrl, vzrok smrti še ni znan, odrejena je bila obdukcija. Policija nadaljuje s preiskavo dogodka.