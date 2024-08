Đoković teniškim rekordom dodal še zadnji košček v mozaik

Pariz, 4. avgusta - Srbski teniški zvednik Novak Đoković je na olimpijskih igrah v Parizu osvojil zlato medaljo med posamezniki in v zbirko izjemnih rekordov dodal še zadnjo stvar, ki se mu je toliko let izmikala. V finalu na igrišču Philippe-Chatrier je Srb po dveh podaljšanih igrah in skoraj treh urah boja s 7:6 (3) in 7:6 (2) strl Španca Carlosa Alcaraza.