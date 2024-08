Policija kolesarje v prometu poziva k preventivnemu obnašanju

Kranj/Ljubljana, 4. avgusta - V poletnem času so nesreče z udeležbo kolesarjev pogostejše, tudi v zadnjih dneh so jih policisti obravnavali nekaj. Ob tem na Policijski upravi (PU) Kranj kolesarje pozivajo k preventivnemu obnašanju v prometu, voznike avtomobilov, tovornih vozil in avtobusov pa med drugim k pozornosti pri prehitevanju voznikov enoslednih vozil in pešcev.