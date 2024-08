V Levpi v občini Kanal ob Soči 20. Mušje dirke

Kanal ob Soči, 4. avgusta - V Levpi v občini Kanal ob Soči bodo popoldne potekale tradicionalne 20. Mušje dirke, ki vsako leto povezujejo skupnost in v hribovsko vas pritegnejo množico obiskovalcev. Poudarek je na udeležbi oslov in zabavnem programu za otroke in odrasle. Več organizacij za zaščito živali sicer meni, da tovrstno vključevanje živali v prireditev ni primerno.