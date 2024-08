Na območju Grosupljega s ostrim predmetom huje poškodoval svojca

Ljubljana, 4. avgusta - Ljubljanski policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja zoper življenje in telo, potem ko so bili v soboto dopoldne obveščeni, da je v zasebnem prostoru na območju Grosupljega 36-letni osumljenec z ostrim predmetom huje poškodoval 66-letnega svojca. Njegovo življenje ni ogroženo, osumljenca pa so policisti prijeli neposredno po dogodku.