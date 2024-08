Na ženskem rokometnem turnirju znane vse četrtfinalistke

Pariz, 3. avgusta - Na ženskem rokometnem turnirju olimpijskih iger v Parizu so znane vse četrtfinalistke. Iz skupine A so se med osem uvrstile Norveška, Švedska, Danska in Nemčija, iz skupine B pa Francija, Nizozemska, Madžarska in Brazilija. Slovenija je osvojila šesto mesto v skupini A in končala nastope v francoski prestolnici.