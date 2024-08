Mladi slovenski košarkarji v boj za bron na EP

Tampere, 3. avgusta - Mladi slovenski košarkarji do 18 let se bodo na evropskem prvenstvu na Finskem borili za bronasto medaljo. V današnjem polfinalu je bila boljša Nemčija z 88:68. Slovensko reprezentanco tekma za bronaste medalje čaka v nedeljo, ko se bo ob 17.30 pomerila s poraženci drugega polfinala med Srbijo in Izraelom.